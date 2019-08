Toyota a Suzuki se kapitálově propojí

Toyota do menšího konkurenta Suzuki investuje asi 96 miliard jenů (přes 21 miliard Kč) a získá v něm zhruba pětiprocentní podíl. Suzuki by měla naopak investovat přibližně 48 miliard jenů do Toyoty, to odpovídá při současné ceně akcií podílu 0,2 procenta.