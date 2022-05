Stavby silnic a dálnic se státu prodraží

Obdobný problém mají i další firmy, které se snaží jednat se státem o navýšení cen. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) připustil kompromisy, které by kompenzovaly zdražení vstupů, ale zároveň musí brát ohledy na státní rozpočet.

„Velmi pečlivě sledujeme vývoj cen komodit, jako je armovací ocel, cementy, asfalty, které jsou pro silniční stavitelství důležité. V některých případech je opravdu strmý, chceme s tím pomoci. Jednáme s firmami, jak ten nárůst do budoucna řešit. Aby to bylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a nevytvořily se pro někoho nerovné podmínky, a zároveň, abychom reálně pomohli, kde je to třeba,“ řekl v úterý Právu Kupka.