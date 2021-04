Státu jsme odvedli dvě miliardy, ale už nám nepomůže, říká Hrbek z Alpine Pro

Budete splňovat 50procentní pokles tržeb v meziročním srovnání tak, abyste mohli čerpat z nových programů Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady?

Máme mateřskou společnost Alpine Pro, a. s., a potom Alpine Pro stores, s. r. o., která provozuje obchody. Mateřská firma, která provozuje velkoobchod a výrobu, si na to bohužel nesáhne. Kdyby zůstala zachována původní podmínka, a to propad obratu o 50 procent za leden a únor, tak bychom to splňovali. Ale tím, že se k tomu na poslední chvíli přidal ještě březen, tak jsme z toho vypadli. V březnu jsme totiž fakturovali poměrně dost nového zboží na velkoobchodu a do zahraničí.

Kdybychom zůstali sedět za pecí a nic nedělali, tak nám stát část ztráty dotoval

Přijde nám to nečestné. Snažíme se zachránit, v lednu a únoru jsme dělali přes internet obrovské výprodeje, abychom se zbavili staré lyžařské kolekce. Lyžařské areály byly zavřené, my jsme měli vyrobenou lyžařskou kolekci do plné sezony a až drakonicky jsme ji vyprodávali. Obrat jsme tam nahnali a teď se to obrací proti nám. Kdybychom zůstali sedět za pecí a nic nedělali, tak nám stát část ztráty dotoval. Když jsme se snažili o sebe postarat, tak si na dotace nesáhneme.

V obchodech nárok na dotace mít budete?

V Alpine Pro stores, tedy obchodech, si na část dotací sáhneme, protože obchody byly celou dobu zavřené a tržby byly skoro nulové. Ale ani Covid Nájemné v dřívějších obdobích nepokrýval zdaleka všechny náklady, bylo to asi 23 procent. Teď dostaneme ještě o zhruba 15 procent méně. Stát nás obětoval, jsme zavření nejdéle na světě, a ještě na nás takhle šetří.

Posílal jsem e-mail ministryni financí Aleně Schillerové, že obě společnosti Alpine Pro za dobu své existence zaplatily na daních a dalších odvodech přes dvě miliardy korun, a teď na mateřské společnosti nedosáhneme ani na korunu dotací. Naše vláda likviduje české firmy.

Můžete ztráty vyčíslit? Jak dlouho vydržíte?

Je těžké říct, jak dlouho to můžeme vydržet. Doufám, že odteď už bude jenom lépe. Čím déle je zavřeno, tím více nabírají naše společnosti desetimi­lionové ztráty. Jsou to stamiliony na ušlých tržbách. Stáváme se absolutně nekonkurenceschopnými v rámci Evropy.

Konkurenční firmy v Polsku, na Slovensku, v Německu i Rakousku zdaleka nebyly zavřené tak dlouho jako my a jsou lépe dotované. Ve finále si na nové výzvy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady sáhne jen malá část firem. Silné, dravé polské firmy nám tady podniky za hubičku převezmou. Jak máme obstát v mezinárodní konkurenci, když nás vlastní vláda takhle potápí?

Vaše firma je oficiálním partnerem Českého olympijského výboru, oblékáte naše olympioniky. Není v současné situaci ohrožena kolekce pro zimní olympijské hry v Pekingu, které se konají příští rok?

Kolekce pro Peking se začíná vyrábět, ohrožena není.

Ještě k obchodům. Jak vám pomohl online prodej?

Část ušlého obratu se online realizuje. Pro nás je to levnější možnost, jak dostat zboží na trh, ale nárůst obratu nenahradí výpadek ze zavřených obchodů. Objem online prodejů se zvýšil asi pětinásobně, ale i tak to z 32 prodejen, co máme v České republice, pokrývá prodeje ve dvou z nich. Naši situaci to neřeší.

Covidová krize ale chování zákazníků velmi změní. To, jak trh fungoval před covidem, se podle mého názoru už nikdy nevrátí. Spousta firem začíná s online prodejem. I my zkoušíme nové kanály, prodávat přes Amazon.

Říkáte, že jste kamenné obchody nechali zavřené. Pronajímatelé prostor vám nebyli ochotni nájmy snížit?

Když se loni v březnu zavřelo, tak to byla ze strany obchodních center ignorance. Bylo nám řečeno: tady máte nájemní smlouvy a plaťte podle nich, nás nezajímá, že vás stát zavřel. Myslím si, že postupem času si hlavně čeští vlastníci začali uvědomovat, že takhle o všechny nájemce přijdou, a jednání začala být vstřícnější.

Teď je situace ještě lepší, když pronajímatelé vidí, že to obchody nemohou unést a bude i pro ně lepší slevit z původních podmínek, aby si nájemce podrželi.