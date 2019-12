Soukromé lety milionářů. Kvůli emisím jsou kritizováni princ Harry i Elton John

Když britský princ Harry s chotí Meghan v létě během jedenácti dní absolvovali čtyři lety soukromými tryskáči, sesypala se na ně kritika, že to neodpovídá duchu jejich prohlášení o nutnosti chránit životní prostředí. Malá trysková letadla totiž spotřebovávají mnohem více paliva na cestujícího než velké dopravní letouny, podle různých druhů a údajů je to čtyřikrát až desetkrát, někdy dokonce dvacetkrát více.

Jak velkou uhlíkovou stopu si vyžádaly čtyři srpnové lety prince Harryho a jeho manželky do Nice a na Ibizu, spočítala stanice BBC. Královský pár letěl do Nice ve dvanáctimístné Cessně Citation Sovereign od zpěváka Eltona Johna, která spotřebuje na hodinu 933 litrů paliva.

Při spálení litru kerosinu vznikne podle specializovaného úřadu BEIS 2,52 kg kysličníku uhličitého. Při čtyřicetiminutovém letu tedy cessna vypustila do vzduchu 4,7 tuny oxidu uhličitého. Na Ibizu letěl pár v menší, devítimístné cessně, která při letu tam a zpět vypustila 10,4 tuny oxidu.

Všechny čtyři lety si vyžádaly vypuštění 19,8 tuny. Elton John pak uvedl, že on za lety zaplatil uhlíkové kompenzace, kdy se dávají peníze do obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely nebo vysazování stromů. Totéž udělal i princ s manželkou.

Do srovnání uhlíkové stopy při letu soukromým tryskáčem a běžným letem v ekonomické třídě se pustil list The Independent. Zatímco Boeing 737 spálí za hodinu letu cca 2800 litrů paliva a vyprodukuje sedm tun CO2, Cessna Citation XLS spálí za hodinu 800 litrů, což představuje dvě tuny CO2. Jenomže v boeingu letí 200 cestujících, takže na jednoho připadne 36 kg oxidu. Pokud je v cessně sedm cestujících, bude to na jednoho 288 kg, tedy osmkrát více.