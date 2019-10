Sněmovnu čeká boj o daňový balíček

Poukazují zejména na to, že vláda by zdanila dlouhodobé úspory klientů pojišťoven.

Rozpočtový výbor nedávno i hlasy dvou poslanců za ČSSD přijal návrh Věry Kovářové (STAN) a doporučil vztáhnout nová pravidla zdaňování rezerv jen na neživotní pojištění. U životního pojištění by pro pojišťovny platila dosavadní pravidla.

„Členové rozpočtového výboru se přijetím pozměňovacího návrhu k vyloučení zdanění rezerv na životní pojištění postavili na stranu odpovědných klientů, kteří si uzavřeli životní pojištění,“ komentoval to výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Podle něj pojišťovací sektor najde způsob, jak „finančně přispět do společnosti jinou cestou než zdaněním prostředků určených na výplatu klientům“.

S úpravou pravidel pouze pro rezervy u neživotního pojištění nesouhlasí šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO). Pokud by pro takový návrh hlasovali někteří poslanci za ČSSD ve Sněmovně při třetím čtení návrhu zákona, považovala by to ministryně za porušení koaliční smlouvy. „Věřím, že k tomu při schvalování nedojde,“ řekla v úterý v ČT Schillerová.