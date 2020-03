Sněmovna schválila zastavení EET na tři měsíce

„S ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky, a to například při zajišťování technické podpory nebo aktualizací certifikátů. Z tohoto důvodu přistoupilo ministerstvo financí k dočasně úplnému pozastavení EET,“ vysvětluje ministerstvo financí.

Česká ekonomika by podle odhadů poradenské společnosti Deloitte mohla propadnout až o 10 procent. Rychle by podle prognózy měla růst nezaměstnanost. Na konci roku by mohlo jít až o 5,6 procenta. Počet nezaměstnaných by se tak téměř ztrojnásobil ze 109 000 na konci loňska na 305 000.