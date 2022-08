Slovnaft Ukrajincům zaplatil tranzitní poplatky, očekává obnovení dodávek ropy

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík potvrdil, že platba ve výši do 10 milionů eur (244 milionů korun) už odešla. „Ropa by měla začít téct ještě v průběhu středy,“ řekl Sulík.

My vám to zaplatíme. MOL a Slovnaft nabízejí řešení pro obnovení dodávek ropy

My vám to zaplatíme. MOL a Slovnaft nabízejí řešení pro obnovení dodávek ropy Ekonomika

Není to podle něj vina ukrajinské ani ruské strany. „Chyba se stala někde v západní Evropě, v nějaké menší centrále banky, která byla na tuto platbu použita. Úředníci mají tři pracovní dny na vyhodnocení toho, zdali se jedná o porušení sankcí. Vyhodnocovali v pátek, pondělí a včera a oznámili, že platbu nepustí. A když ji naopak vrátili zpět do Ruska, tak ukrajinská strana pochopitelně zastavila dodávky ropy,” vysvětlil a dodal, že žádný další politický kontext v této situaci není.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.