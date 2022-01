Rychlodráhy z Brna do Prahy a Ostravy se ekonomicky vyplatí, ukázala studie

Vysokorychlostní tratě z Prahy do Břeclavi a z Brna do Ostravy by měly mít větší ekonomický přínos, než jsou plánované náklady na jejich výstavbu. Konkrétně by šlo o rychlotratě Praha–Brno–Břeclav a Brno–Přerov–Ostrava. Ukázaly to studie proveditelnosti, uvedlo v úterý ministerstvo dopravy. Podle současných odhadů vyjdou investice na obě připravované rychlodráhy na více než 400 miliard korun.