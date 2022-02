Ruské dodávky by se nahrazovaly těžce, shodují se analytici

„V tuto chvíli nelze příliš předvídat, jak se bude chovat cena plynu v Evropě, protože zatím nevíme, jak budou konkrétně vypadat sankce vůči Rusku, nebo zda nebudou během války zasaženy plynovody vedoucí přes Ukrajinu. Taková situace by mohla v nejhorším případě zapříčinit skokový nárůst ceny plynu až o desítky procent,“ uvedl pro Novinky analytik serveru Trhy.cz Pavel Hála.

Cena tedy bude záviset na Rusku a jeho dodávkách do Evropy.

„Pokud fyzický tok nebude zastaven, což předpokládám, tak by se ceny mohly po dnešním ranním šoku spíše opět snížit. Jakýkoliv signál o riziku zastavení dodávek, ať už z jakékoliv strany, nevyhnutelně povede k prudkému růstu a loňské rekordy by mohly být prolomeny,“ řekl Novinkám analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

„Evropa a zejména ta východní včetně našeho regionu by krátkodobě nebyla schopna čelit omezení dodávek. V tomto případě nejde ani o cenu, jde o to, že dodávky není možné nahradit fyzicky, protože není dostatek terminálů schopných přijímat tankery na LNG (zkapalněný plny) v regionu a podobně,“ sdělil Novinkám.

Aktuální zásoby plynu v ČR by stačily do konce března

Je to poprvé, kdy cena plynu v tomto roce překročila hranici 100 eur za MWh. Přitom ještě v pondělí se plyn prodával za 72 eur (přibližně 1 800 Kč) za MWh. Rostoucí ceny jsou reakcí na útok ruských vojsk na Ukrajinu.

Obecně se očekává, že Rusko bude dodávat plyn do Evropy i nadále. Ostatně i během krymské krize v letech 2014 a 2015 nebyly dodávky přerušeny. Přesto, pokud by se Rusko rozhodlo Evropu od dodávek plynu odstřihnout, má Evropa podle českého premiéra Petra Fialy dohodu se třetími zeměmi, které by ruské dodávky nahradily.