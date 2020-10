První vlna nás finančně vyčerpala. Důvěru v pomoc už nemám, říká restauratér

„Otevřeli jsme výdejní okénko, fungujeme také přes mobilní aplikaci, ale prodali jsme jen asi 15 obědů. Jestli to takhle bude dál, tak je to pro nás existenčně asi úplně zdrcující,“ popisuje provozovatel restaurace Vinohradský Burger Bar Petr Škorpil.

„Na jaře k nám chodilo hodně lidí pro pivo s sebou, vzali si ho do kelímku a šli. Teď nám ani to pivo nebude kompenzovat ztráty, co máme z tanků, ze sudů. Chápu, že ta situace asi není růžová, ale pro gastro obor to bude hodně kruté,“ vysvětluje situaci provozní restaurace Sokolovna Otakar Štrobl.