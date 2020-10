Provozovatelé sportovišť sčítají ztráty, bazény zatím nevypouštějí

„Nařízení vlády respektujeme, máme uzavřený celý areál, vnitřní i venkovní bazén, protože ten také spadá do kategorie umělých koupališť. Lidé nám kvůli venkovnímu bazénu hodně volají a ptají se na to,“ řekl v pátek Právu ředitel plaveckého stadionu v Praze-Podolí Jan Bezděk.

V Podolí na tržbách každý den přijdou zhruba o 80 tisíc korun. „Vodu z bazénů vypouštět nebudeme, to by bylo extrémně drahé,“ vysvětlil Bezděk.

Nad uzavřením bazénů se podivuje provozovatel městského plaveckého stadionu v Liberci. „Když mohou lidé chodit do obchodních domů, tak proč bychom nemohli chodit do prostředí bazénu, kde je chlórová voda? Ale samozřejmě to respektuji,“ prohlásil Jan Švec.