Tento týden se navíc snížil objem plynu dodávaného do Evropy plynovodem Nord Stream 1 o 60 procent. Podle Gazpromu to způsobily potíže s turbínami německého koncernu Siemens Energy související právě se sankcemi. Siemens Energy problém potvrdil. Německo však toto vysvětlení odmítá a tvrdí, že je nepodložené.

Miller potvrdil, že dodávky plynu do Evropy se snižují a ujistil, že v blízké budoucnosti poroste poptávka po zkapalněném zemním plynu (LNG) na asijsko-pacifickém trhu. Na adresu Evropy dodal, že to byly evropské země, které řekly, že dlouhodobé smlouvy nejsou nutné, a Gazprom své závazky vůči Evropě splnil.

Rusko je vysoce závislé na vývozu energií a více než polovina dovozu plynu do EU pochází z Ruska. Země EU se dohodly na embargu na prodej ruské ropy, které by mohlo zastavit 90 procent ruského vývozu do Evropy. Novak předpověděl, že plán na omezení dovozu ropy by mohl vést k nedostatku ropných produktů na evropském trhu.