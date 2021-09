Připravte se, bude to rána. Peking varuje před nepokoji kvůli krachu obřího developera

Centrální úřady vyzvaly místní vlády, aby se připravily na „možnou bouři”, v kterou by krach této obří firmy mohl přerůst. Vládní agentury a státem vlastněné podniky se ale mají aktivizovat až na poslední chvíli, pokud by společnost nedokázala své záležitosti urovnat.

Ačkoliv Peking avizoval, že samotné společnosti pomáhat nehodlá, připravuje si arzenál zbraní na pomoc ekonomice v případě, že by došlo k pádu společnosti. Čínská národní banka oznámila, že by mohla do ekonomiky napumpovat 14 miliard dolarů, ty by směřovaly především k finančním institucím.