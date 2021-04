PPF: Home Credit musel po propadu snížit počet zaměstnanců na polovinu

Home Credit na svém webu uvádí, že k polovině roku 2019 měl přes 123 tisíc zaměstnanců. Loni sepropadl do ztráty 15,3 miliardy korun kvůli krizi způsobené pandemií nemoci covid-19.

„Poměrně dramaticky přecházíme spíše do podoby fintech společnosti než klasického kamenného poskytovatele spotřebitelských úvěrů,” doplnil.

„Ale do značné míry to vyrovnávají ostatní byznysy (skupiny PPF). Telekomunikace jsou mimořádně stabilizační prvek a Mall Group, tedy on-line prodej, funguje v této chvíli také dobře, což je takové štěstí v neštěstí. Škodovka (Škoda Transportation), kterou jsme přebírali v ne úplně jednoduché situaci, je nyní naplněna zakázkami jak nikdy před tím, což je u takového typu podniku to hlavní,” popsal situaci v PPF.