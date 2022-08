Poslední možnost nakoupit v H&M. V Moskvě se před prodejnami tvořily obří fronty

Podle serveru The Moscow Times se dlouhé fronty před prodejnami tvořily v moskevských obchodních centrech Metropolis či Aviapark. V nadcházejících týdnech pak mají naposledy otevřít všechny prodejny H&M v 65 ruských městech, aby doprodaly své poslední zásoby.

H&M své podnikání v Rusku přerušil už 2. března, tedy týden po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Mezi některými občany v Rusku to vyvolalo vlnu nevole, přičemž jeden právník dokonce firmu zažaloval za to, že ruské zákazníky diskriminuje, když jim odpírá právo na to být oblečeni.