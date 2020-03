Vláda ve Sněmovně narazila. ČNB nebude moct kupovat státní dluhopisy

„Pokud by ČNB měla možnost státní dluhopisy nakupovat, šlo by především o uklidnění trhu, který by se tak vrátil blíže k normálu, a zabráněni případné eskalaci problému v situaci, kdy ministerstvo financí bude muset v následujícím období výrazně zvýšit emisní aktivitu. Tím by vládě ČNB umožnila financovat za výhodnějších podmínek a zároveň zabránila negativním důsledkům z přecenění dluhopisů v bilancích řady institucí v případě skokového růstu výnosů,“ dodal.