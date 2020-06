Pomoc státu žádali nejvíc řemeslníci a kadeřnice

Finanční úřady za obě bonusová období (od 12. března do 30. dubna a od 1. května do 8. června) celkem vyřídily už 804 tisíce žádostí o příspěvek, který činí 500 korun za den. Z toho za první bonusové období, které skončilo v dubnu, byl počet žádostí 517 tisíc, od května jich úřady zpracovaly zatím 287 tisíc. Některé OSVČ žádaly o příspěvek za obě období. Celkový počet podpořených osob je tak zatím 521 tisíc.

Nově mohou o bonus zpětně žádat společníci malých eseróček. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO ) budou ministři příští týden diskutovat o tom, zda by vyplácení bonusu nemělo být prodlouženo po 8. červnu, a to aspoň pro nejvíce zasažená odvětví, jako jsou například průvodci turistů a další živnostníci a podnikatelé v cestovním ruchu.

Finanční správa včera znovu upozornila na to, že kompenzační bonus nepodléhá exekuci. Pokud by byl žadateli vyplacen kompenzační bonus na exekučně postižený bankovní účet, má se podle správy obrátit na banku se žádostí o vyplacení peněz. OSVČ čerpají od státu i další podpory, například ošetřovné kvůli zavření škol, až do srpna nemusí platit jinak povinné minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Celkem už byly zaměstnavatelům v rámci programu Antivirus vyplaceny státní příspěvky na náhradu mezd více než půl milionu zaměstnanců, a to ve výši 9,2 miliardy korun. Režim B, který umožňuje náhrady 60, 80 nebo i 100 procent v případech omezení poptávky, omezení vstupů nezbytných k činnosti či překážek při karanténě nebo z důvodu péče o dítě, bude pokračovat až do konce srpna.

Sněmovna kromě toho už minulý týden poslala do Senátu návrh, aby malé a střední podniky do 50 zaměstnanců nemusely od června do srpna odvádět sociální pojištění za zaměstnavatele. Stát jim má odpustit sociální odvody do hranice 1,5násobku průměrné mzdy, nesmí ale proti březnu propustit víc než desetinu zaměstnanců a snižovat mzdy.