Polovina Čechů nemá důstojnou mzdu

Na mzdu, která by zaručila slušný život, bez hrozby pádu do chudoby, dnes nedosáhnou dělníci, samoživitelky, ale ani úředníci, zdravotníci, divadelníci, vysokoškolští profesoři nebo kuchaři. „V rámci výzkumu jsme narazili například na našeho předního filharmonika, který po nocích řídí autobus, aby se uživil,“ uvedla jeden z příběhů spoluautorka nástroje Lucie Trlifajová ze Sociologického ústavu AV ČR.

Na důstojnou mzdu nedosáhne ani pečovatelka Anna z Prahy, jejíž manžel je chemik, a vychovávají spolu dvě děti. „Nosíme si do práce obědy z domova, ale na konci měsíce neuspoříme stejně vůbec nic. Pokud nás potká nečekaný výdaj, je to vždy trochu průšvih. Třeba když všichni potřebují zubaře, vyjde to na několik tisíc. Zaplatíme to, ale musíme ušetřit na jídle nebo si odpustit boty,“ říká matka, která nedávno musela dětem odepřít očkování proti klíšťové encefalitidě a meningokoku, na něž už nezbylo.