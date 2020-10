Podnikatelé chtějí za jaro miliardy odškodného

Zatímco do konce srpna jich ministerstvo vnitra dostalo pouze 61 v celkové výši 518 milionů korun, ke konci minulého týdne to bylo už celkem 350 žádostí v součtu za 4,77 miliardy korun. Právu to sdělila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Do začátku prázdnin byla nejvyšší požadovaná částka od jedné fyzické či právnické osoby přes 108 milionů. Nároky podle krizového zákona lze uplatnit jen do šesti měsíců od doby, kdy se člověk o škodě dozví.

Novela počítá s tím, že by se hradila pouze skutečná škoda vzniklá při činnosti orgánu provádějícího nařízená krizová opatření nebo cvičení. Ta by se nahrazovala především uvedením v předešlý stav, a až kdyby to nebylo možné, pak by došlo na náhradu v penězích.