Podle Schillerové přinese třetí a čtvrtá vlna EET do rozpočtu 2,4 miliardy korun

Třetí a čtvrtá vlna EET by se podle ministerstva měly vztahovat zhruba na 300 000 podnikatelů. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno téměř 200 000 podnikatelů, kteří dosud evidovali 13 miliard účtenek.

EET by měla letos do veřejných financí přinést celkem 5,2 miliardy korun. Za roky 2017 až 2019 vyčíslilo ministerstvo financí přínos EET zhruba na 33 miliard korun. V roce 2021 by měla EET přispět podle ministerstva do rozpočtu 19,2 miliardy korun, v roce 2022 by to mělo být 20,5 miliardy korun.