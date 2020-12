Pivo v PET lahvi si domů vzít nesmíte, říká ministerstvo. Diskriminace hospod, reaguje právník

Z toho vznikla další interpretace, že zákaz neplatí pro prodej uzavřených PET lahví či plechovek, které si člověk odnese s sebou. To však mluvčí ministerstva popřela. „V uvedeném případě skutečně platí, že alkoholické nápoje nelze prodávat, a to bez ohledu na to, v jaké jsou nádobě,“ sdělila Peterová Novinkám.

„Navíc bych řekl, že to je pro hospody likvidační. Normálně by mohly stáčet neprodané pivo do PET lahví. Takhle to můžou maximálně vylít do kanálu,“ dodal advokát, který se podílel na přípravě senátorské ústavní stížnosti reagující na vládní omezení maloobchodu.