Máte nakoupené energie, které prodáváte? Téměř stovka firem na dotaz ERÚ neodpověděla

ERÚ ale bude muset zachovat povinnost mlčenlivosti, konkrétní výsledky tak oznámí pouze vládě, řekl v pondělí mluvčí úřadu Michal Kebort. Dodavatelé měli čas na odpověď do konce října, v případě komunikace přes datovou schránku do 2. listopadu.

„V průběhu dneška (pondělí) byly doručeny už jen jednotky odpovědí, k pátku to bylo 355, finální číslo oznámíme po zítřejší (úterní) půlnoci, kdy uplyne termín i pro ty, kteří si nevyzvedli datovou schránku,” řekl Kebort.

ERÚ při svých průzkumech musí zachovávat povinnost mlčenlivosti s výjimkou pravomocně uzavřených případů. „Konkrétní společnosti by tak musely porušit energetický zákon, muselo by proběhnout správní řízení a uložení pravomocné sankce, pokud by mělo být zveřejněno jejich jméno,“ uvedl mluvčí.