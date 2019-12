Ostravský obvod žaluje stát kvůli rozšíření spalovny

„Zatímco se v našem regionu investují nemalé finanční prostředky do opatření směřujících ke zlepšování kvality životního prostředí, ministerstvo rozhodlo o tom, že nám tady prakticky uprostřed města dovolí vybudovat nový zdroj znečištění, ještě k tomu v bezprostřední blízkosti sídliště,“ zdůvodnil rozhodnutí obvodu Hujdus.

„Rada našeho obvodu proto rozhodla, že na stát z důvodu nepřípustného zasahování do ústavněprávní podstaty samosprávy podá žalobu s cílem zrušit závazné stanovisko ministerstva. Samospráva by měla mít poslední slovo v tom, co se na našem území postaví, pokud se jedná o tak zásadní stavbu, jako je spalovna nebezpečných odpadů,“ vysvětlil dále starosta.