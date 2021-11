Odchod od DPI trvá i tři týdny po uzavření smlouvy

Přestože již většina z nich podepsala s některým dodavatelem novou smlouvu, neznamená to, že automaticky okamžitě přecházejí na levnější ceník. Ten totiž začne platit až v okamžiku, kdy nový dodavatel zahájí podle standardní smlouvy dodávky. To obvykle trvá kolem tří týdnů, někdy i déle.

Podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) existují lhůty pro jednotlivé subjekty na trhu. „Je to dohromady deset dní pro distributora, Operátora trhu s elektřinou a nového a původního dodavatele. Může to být i rychlejší, ale při takovém objemu žádostí o změnu dodavatele jako nyní lze obtížně očekávat, že by to mohli nějak zkracovat,“ řekl Právu mluvčí ERÚ Michal Kebort.