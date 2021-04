Nová pravidla podpory tlačí firmy ke zdi

Do léta tak může zaniknout přes tisíc obchodů, varovala Retailová asociace sdružující české i zahraniční společnosti z maloobchodu.

Z ankety asociace, kam patří např. i Klenoty Aurum, Albi, Bushman či Tchibo Praha, se chystá přes 40 procent jejích členů uzavřít prodejny a ukončit činnost již během léta, pokud do měsíce nezískají kompenzace na část nájmů a nákladů. Situace může podle asociace dostat desítky tisíc lidí na úřad práce.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) tvrdí, že kompenzace mají proplaceny už dvě třetiny žadatelů. „Ze 45 000 žádostí jich je už 30 000 vyplacených. Ti, kdo žádali v lednu a únoru, už mají zaplaceno,“ řekl Právu Havlíček. Žádosti bylo možné posílat do minulého čtvrtka. Podnikatelé celkem žádali 3,9 miliardy korun a přibližně 2,5 miliardy už byly proplaceny.

Ještě závažnější je však podle podnikatelů to, že program Covid Nájemné skončil. Některé společnosti zvažují žalobu kvůli údajně diskriminačnímu poskytování vládní podpory.

Prodejny Alpine Pro na státní pomoc i po změně pravidel dosáhnou, avšak mateřská společnost, která se zabývá velkoobchodem a výrobou, už ne. „Přijde nám to nečestné. Snažili jsme se o sebe postarat, a tak na dotace nedosáhneme,“ shrnul Hrbek.

Ministr Havlíček řekl, že stát musí pomoci především nejpostiženějším. „Myslím, že dává logiku to, že poskytujeme víc peněz těm, kteří jsou více postižení. Ti, kteří jsou méně postižení, byť je to třeba dáno i jejich pílí, to je pravda, mají možnost prodávat, zatímco někteří stojí,“ sdělil Právu.