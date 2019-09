Nová data OECD potvrzují mizérii českých učitelů

Plat učitelů by měl za šest let překonat 130 procent průměrné mzdy, tvrdí plán

Věda a školy

Průměrný plat učitelů v ČR by se měl do roku 2025 dostat nejméně na 130 procent průměrné mzdy ve státě. Alespoň na této hladině by se pak měl dále udržovat....