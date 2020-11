Notebook pro dítě do školy exekutoři zabavit nemohou

To je příklad paní Jany z Českokrumlovska, která má do péče svěřená tři vnoučata. „Exekutor dal do soupisu majetku notebook a router, se kterým se děti připojují na distanční výuku. S tím, že pokud do dvou dnů nesežene 60 tisíc korun, tak to odveze,“ popsal Právu vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle, na jejichž linku se žena obrátila.

Paní Jana dohromady dluží ještě o něco více, přes 90 tisíc korun. V minulosti si vzala spotřebitelský úvěr na pračku a také peněžní mikropůjčky na provoz domácnosti, hlavně na nájem obecního bytu, a nezvládala splácet.

„Paní jsme poradili, ať si určitě nejde na splátku opět někam půjčit 60 tisíc, protože to je z bláta do louže. Člověku v exekuci půjčí jen velmi nevýhodně nějaké obskurní společnosti, pokud vůbec,“ dodal Hůle.

Soudní exekutoři vědí, že distanční výuka je povinná, a s ohledem na to by měli postupovat mluvčí Exekutorské komory

Problémem dlužníků je podle něj často to, že neznají svá práva. „Nabídli jsme paní asistenci v tom, že jí pomůžeme s návrhem na vyškrtnutí notebooku ze soupisu. To je právě procedura, jak zamezit tomu, aby exekutor zabavil něco, co zabavit nemůže,“ upřesnil. Mezi takové položky patří třeba oblečení, lednička, postel nebo i domácí mazlíček.

„Obecně platí, že školní potřeby nepodléhají exekuci. Posouzení, zda se v případě výpočetní techniky jedná o školní potřebu, závisí na konkrétní situaci. Soudní exekutoři vědí, že distanční výuka je povinná, a s ohledem na to by měli postupovat,“ řekla Právu mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.

Dlužníkům pro takové případy doporučuje mít doma potvrzení ze školy, kteří členové domácnosti se účastní distanční výuky. Upozornila také, že pokud domácnost vlastní více zařízení výpočetní techniky, exekutor nemusí vyloučit všechna. Podle Desatové je třeba vidět nejen dlužníka, ale také věřitele, který má svoje práva a pro něhož exekuce může být poslední možností, jak se jich domoci.

Exekuce movitých a nemovitých věcí byly pozastaveny od dubna do června, aktuálně je znovu zákonodárci pozastavili od 13. listopadu do konce ledna. V obou případech ale platí určité výjimky, nebyly pozastaveny například exekuce prováděné státní samosprávou.

Do exekucí se dnes dostávají také například lidé, kteří dluží na zdravotním pojištění VZP. „Tam bývají vysoká penále, může to dělat i násobek původně dlužné částky,“ varoval Hůle.

Takovým lidem by podle něj pomohlo zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky, jak to navrhla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Počet osob, které by vzhledem k výši dluhů takové oddlužení potřebovaly, odhadl Hůle na 300 až 400 tisíc.

Za přepočítávání může být poplatek

Zatím není patrné, že by v důsledku koronavirové krize počet nařízených exekucí narůstal. Nedávné ukončení moratoria (odkladů) na splátky úvěrů se na exekucích projeví až za delší dobu.