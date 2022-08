My vám to zaplatíme. MOL a Slovnaft nabízejí řešení pro obnovení dodávek ropy

„Společnost Slovnaft, stejně jako společnost MOL iniciovala diskuzi s ukrajinskou a ruskou stranou o možnosti zaplacení tranzitního poplatku ze strany MOL, respektive Slovnaftu, který by umožnil obnovení dodávek ropy. Slovnaft očekává odpověď na daný návrh. V případě pozitivního přístupu z obou stran by dodávky mohly být obnoveny do několika dní,“ citovala Molnára Tisková agentura Slovenské republiky.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.