Macron se vzdá prezidentského důchodu, chce jít příkladem

„Reforma penzijního systému se tak bude týkat i jeho. Jde o to být konzistentní a jít příkladem,“ komentoval v neděli prezidentovo rozhodnutí jeho mluvčí.

Řada zaměstnanců po sjednocení systému přijde o výhody takzvaných „zvláštních režimů“. Macron proto chce dát najevo, že jednotný systém je spravedlivý a výjimkou by neměl být ani prezident

V rámci reformy chce premiér Édouard Philippe zavést jeden univerzální systém pro všechny zaměstnance. Věk odchodu do důchodu se má vypočítávat v rámci bodového systému podle toho, kolik let člověk skutečně odpracoval.

Zaměstnanci státního železničního dopravce SNCF jsou v současném systému zdaleka nejprivilegovanější vrstvou a o své postavení by neradi přišli.

Francouzští strojvedoucí chtějí do důchodu v 52 letech, stávka způsobila chaos

Francouzští strojvedoucí chtějí do důchodu v 52 letech, stávka způsobila chaos Ekonomika

Oficiální věk odchodu do penze je ve Francii 62 let. Část zaměstnanců drah má ale nárok na penzi už v 52 letech, to se týká především strojvedoucích.