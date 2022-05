Lidé se stále hrnou do drahých hypoték. Přitom se vyplatí počkat

Manažerka inzertních služeb Sreality.cz Hana Kontrišová Novinkám potvrdila, že ceny nemovitostí stále rostou.

„Při meziročním srovnání vývoje cen v prvním čtvrtletí tohoto roku vidíme dle dat Cenového kompasu Sreality.cz na vývoji nabídkových cen bytů v osobním vlastnictví ve velmi dobrém stavu o rozloze 40 až 60 metrů čtverečních nárůst cen o zhruba čtyři pětiny v Mostě, Pelhřimově a Českém Krumlově. Nárůsty vykazují i velká města, byť jsou na metr čtvereční vzhledem k lokalitě velmi drahá. Ceny nemovitostí tedy stále rostou,“ uvedla.

Pokud někdo nepospíchá, tak teď je ta nejméně vhodná doba na to brát si hypotéku a kupovat si byt. Za rok nebo rok a půl bude situace lepší David Marek, hlavní ekonom Deloitte

Byty v Praze ve velmi dobrém stavu o rozloze 40 až 60 metrů čtverečních zdražily v posledním půl roce (v porovnání s půl rokem předcházejícím) o osm procent, o deset procent pak v Brně.

„V Ostravě byl nárůst okolo 14 procent. I přes zvyšující se úrokové sazby lidé stále investují do vlastního bydlení, byť ceny ve velkých městech už narážejí na strop koupěschopnosti běžných občanů,“ dodala Kontrišová.

Zajímavé nemovitosti se prodají v řádu dnů

Aktuálně má Sreality.cz v nabídce 66 tisíc inzerátů. Nejvíce nabídek je z Prahy, středních Čech a jižní Moravy, každý měsíc je přitom dostupných více bytů. „Byty se na stránkách nejnavštěvovanějšího českého realitního portálu Sreality.cz inzerují po dobu 35 dnů. Důležité je ale dodat, že zajímavé nabídky nemovitostí, které jsou prodávány za výhodnou cenu nebo jsou výjimečně dobře řešené, situované apod., z našeho portálu mizí i během několika dní. Rodinné domy se inzerují průměrně zhruba 50 dní,“ dodala Kontrišová.

Prodat nemovitost není problém ani podle realitního makléře RE/MAX Milana Vršeckého. „Trvalé bydlení je stále v kurzu. Na vzestupu jsou i nemovitosti na rekreaci. Důvodem může být i situace na Ukrajině, ale také nedávná pandemická situace,“ řekl Novinkám.

U méně lukrativních nabídek se ale doba prodeje prodlužuje. „Ještě před půl rokem, byla každá druhá nemovitost v nabídce prodána do měsíce. Teď se doba prodloužila i na měsíce tři,“ dodal Vršecký.

Chtějí rychle prodat, dokud je ještě aspoň část trhu ochotna platit až o 30 procent přepálené ceny Lukáš Kovanda, ekonom

Podle ekonoma Lukáše Kovandy část realitních makléřů přesto hlásí určité zamrznutí realitního trhu. „Je však možné, že jde jen o přechodný šok z ukrajinské války a související dramatické inflace. Každopádně kupujícím, kteří nepotřebují nemovitost hned teď, doporučuji ještě chvíli počkat, až se situace kolem války a sankcí vykrystalizuje, snad ve druhém pololetí letošního roku. Pokud nakonec i navzdory válce budou nemovitosti v příštích měsících zdražovat, půjde o mnohem mírnější cenový růst, než jaký nastával v době pandemie,“ napsal Novinkám.

Kovanda: Developeři blufují

Slova developerů, že přijdou další citelné nárůsty cen, jsou podle Kovandy vedené strachem, že by mohlo dojít k trvalejší stagnaci. „Chtějí rychle prodat, dokud je ještě aspoň část trhu ochotna platit až o 30 procent přepálené ceny. Rozhodně nelze vyloučit stagnaci, případně jen mírný růst cen rezidenčních realit v příštích dvanácti měsících,“ poznamenal Kovanda.

Domácnostem se podle něj zhorší životní úroveň, jakou nepamatují za posledních třicet let. „Obrovská drahota potravin či energií jim vezme peníze, jež mohly potenciálně dát do svého vlastního bydlení. Navíc úroky hypoték se vyšvihnou na rekordní úrovně za poslední takřka čtvrtstoletí,“ předpovídá ekonom.

Zlevnění hypoték očekává během následujících dvou let. „Citelný útlum ekonomiky a pokles životní úrovně lidí spojený s vysokými úroky totiž zadusí ekonomiku a přinesou v příštím a přespříštím roce nutnost podpořit ji snižováním úrokových sazeb v podání centrální banky i tržních hráčů,“ uzavřel Kovanda.

Podle Davida Marka se zatím objevují první známky zpomalování růstu cen. „Zatím to vidíme na okrajových segmentech, např. na prodeji rekreačních chat, chalup a jiných nemovitostí. U rezidenčního bydlení bude dobíhat vysoká poptávka, která je živená úsporami vytvořenými během pandemie. Faktem je, že nabídka nemovitostí stále významně pokulhává za poptávkou, nicméně růst cen už nebude tak dramatický jako v loňském roce, kdy se ceny nemovitostí zvýšily až o čtvrtinu,“ řekl Novinkám.

Zdražení hypoték Čechy k prodeji nedonutí

„Měnová politika ČNB má odradit lidi od toho, aby se hnali na trh teď. Aby trh nebyl tolik přehřátý. Pokud někdo nepospíchá, tak teď je ta nejméně vhodná doba na to brát si hypotéku a kupovat si byt. Za rok nebo rok a půl bude situace lepší,“ dodal Marek.

Momentálně se úrokové sazby hypoték pohybují okolo pěti procent, podle Marka však dále porostou. „Česká národní banka bude nejspíš zpřísňovat měnovou politiku. Takže to by poptávku mělo zchladit, a tím i růst cen nemovitostí,“ míní ekonom s tím, že by sazby mohly vylézt až nad šest procent.

Ceny jsou o 20 až 30 procent přestřelené. Může se stát, že přijde korekce, která změní tento nepoměr. Nemovitosti nemají zaručeno, že jejich ceny budou jen růst David Marek, hlavní ekonom Deloitte

Takto vysoké sazby by mohly vydržet až do příštího roku, kdy by inflace mohla podle predikcí začít klesat. „To by rozvázalo ruce České národní bance, která by od poloviny příštího roku mohla obrátit kormidlo měnové politiky,“ předpokládá Marek.

Prodávat se nebude

Že by se lidé začali kvůli drahým hypotékám svých nemovitostí po skončení stávající fixace zbavovat, Marek nepředpokládá. „Možnost je, že se lidé domluví s bankou na prodloužení splatnosti hypotéky, což by snížilo jednotlivé splátky, protože by byly rozloženy na delší dobu. Většina lidí se uskromní, odloží dovolenou, odloží nákup nového auta, zaměří se na klíčové výdaje a odpustí si všechno, co není nezbytné,“ řekl Novinkám.

Podobně vidí budoucnost i makléř Vršecký. „Jsme na měnícím se trhu. Těch, co budou nucení kvůli zdražování prodat, bude minimum. Lidé vnímají svou nemovitost i jako investici pro uložení peněz. Pokud se začnou kumulovat nemovitosti v nabídce, tak si kupující budou moci vybrat dle kvality a samozřejmě ceny. Prodávající se tak budou muset přizpůsobit trhu. Zatím tady na severu Čech platí, že kvalitní nabídka s reálnou tržní cenou, mizí z nabídky v podstatě okamžitě,“ dodal makléř.

Marek se domnívá, že by ceny realit mohly v horizontu let i klesat. „Ceny jsou o 20 až 30 procent přestřelené. Může se stát, že přijde korekce, která změní tento nepoměr. Nemovitosti nemají zaručeno, že jejich ceny budou jen růst,“ dodal.