KOMENTÁŘ: ČNB udrží růst spotřebitelských cen na uzdě

Také v debatě Jana Švejnara s Tomášem Sedláčkem v ČT z 29. 8. se objevila řada zjevně nepravdivých výroků, na které cítíme potřebu reagovat. Je třeba vést diskusi na základě dat, nikoliv dojmů, což by pro ekonomické experty mělo platit dvojnásob.

Přinášíme proto do debaty několik tvrdých čísel vyvracejících výroky výše uvedených kolegů. Možná podobně, jako kdysi Saturnin cítil potřebu „uvádět románové příběhy na pravou míru“.

Zaprvé, prof. Švejnar se zjevně mýlí, když říká, že ČNB v reakci na pandemii covidu „uvolnila sazby“ později než ostatní centrální banky. V rámci Evropské unie jsme byli naopak první, kdo sazby v reakci na hrozící lockdown snížil, a to rovnou o dva standardní kroky (tj. dvě snížení o čtvrt procentního bodu) již 16. března 2020.

Ano, americký Fed a Bank of England snížily sazby o něco dříve. Reakce měnové politiky ale není stíhací závod, důležité je správné načasování a konzistence měnově politických opatření, která povedou k dosažení inflačního cíle.

Meziměsíčně (po očištění o sezonní vlivy) totiž v ČR v červenci jádrové ceny vylétly vzhůru druhým nejvyšším tempem ve vyspělém světě, překonalo nás jen hyperinflační Turecko. To už není nezávazná hra na dětském hřišti, ale vážné riziko pro budoucí cenový vývoj.

Účastníci zmíněné diskuse se také odvolávali na údajnou stabilitu inflačních očekávání. To je klíčový indikátor, který velmi pozorně sledujeme. Velmi nás proto zneklidňuje, že očekávání inflace v ročním horizontu podle červnového šetření mezi firmami poskočilo z blízkosti 2 % (tedy cíle ČNB) skoro ke 3 % a že tříletá inflační očekávání se zvýšila až nad tuto hodnotu. Podle šetření Evropské komise v ČR očekává zhruba polovina domácností v následujícím roce další zrychlení růstu cen a tento údaj je blízko historicky nejvyšších hodnot. Co jiného má centrální banku přimět k akci, když ne rostoucí obava veřejnosti z inflace? Kolegové ekonomové by měli bedlivěji sledovat aktuální údaje a ne podléhat vlastním neurčitým dojmům. Luxus takového ležérního přístupu si ČNB dovolit nemůže.