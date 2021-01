Kam se poděl Jack Ma? Nejbohatší Číňan zmizel ze svého pořadu i z veřejného života

Zakladatel Alibaby a nejbohatší Číňan bez vysvětlení přestal vystupovat v roli porotce televizního pořadu Africa's Business Heroes, který sám vytvořil. Upozornil na to list Financial Times. Pořad se natáčel v listopadu. Tedy potom, co Ma na konci října kritizoval čínské regulátory a státní banky. Od té doby ho nikdo neviděl na veřejnosti.