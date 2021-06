Bank of Ireland Foto: Profimedia.cz

Irsko prodá svůj podíl v Bank of Ireland

Irský stát prodá svůj podíl v Bank of Ireland, druhé největší komerční bance v zemi. Ve středu o tom informoval server listu Financial Times. Stát do banky vlastnicky vstoupil mezi lety 2009 a 2011, kdy se země potýkala s dopady světové finanční krize. V tuto chvíli vláda vlastní 13,9 procenta banky.