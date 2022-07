Inflace ve Švýcarsku stoupla nejvýše za 29 let, o 3,4 procenta

Spotřebitelské ceny ve Švýcarsku v červnu vzrostly meziročně o 3,4 procenta, nejvíce za 29 let a mnohem více, než čekali ekonomové. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil švýcarský statistický úřad. Je to poprvé od roku 2008, kdy inflace překročila hranici tří procent.