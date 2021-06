Havlíček: Zákon zajistí levnou elektřinu z nového bloku

Tzv. lex Dukovany prošel po dlouhých průtazích Sněmovnou. Jste spokojen?

Nebojím se říct, že je to milník v rámci novodobé výstavby bezemisní energetiky. Za poslední dva roky, od doby, co jsme připravili jízdní řád Dukovan a co jsme se odhodlali k tomu, že do toho půjdeme, jsme udělali kus práce.

Máme kompletní smlouvy s ČEZ, připraven finanční, investiční a dodavatelský model, zahájili jsme notifikaci s Evropskou komisí, máme připravenou smlouvu o výkupu elektřiny s ČEZ. Poslední, co nám chybělo, bylo schválit tento zákon.

Stalo se z toho veliké politikum, nicméně to musím respektovat a jsem rád, že jsme našli kompromis, který ve finále umožnil jeho schválení. To fakticky znamená, že je odšpuntován poslední politický problém v rámci diskusí nad jádrem.

Část opozice tvrdí, že jste Rusko a Čínu vyřadili po jejich nátlaku. Je to tak?

Od začátku jsme tvrdili, že zákon je jednoznačně technického charakteru. Je to zákon o výkupu elektrické energie, kterým zabezpečujeme příštím generacím levnou cenu elektřiny a stabilní dodávky. Bezpečnostní záležitosti se řešily paralelně, ať už způsobem zadávací dokumentace, přes vládní usnesení a zapojením bezpečnostních složek. Je to politika, a nechtěli jsme toto blokovat na něčem, co už je stejně jinde definováno.

Co zákon přináší?

Zajišťuje levný zdroj elektřiny v budoucnosti a fixuje ceny. Zjednodušeně řečeno, kdyby došlo k tomu, že bude nakonec elektrárna dražší, než bude nabídka, tak vícenáklady a vše, co je s tím spojené, půjdou na vrub ČEZ a nikoliv spotřebitelů nebo firem, které elektřinu nakupují. Tímto zákonem jsme připravili klíč k tomu, jak se bude vypočítávat cena elektřiny.

Bude to na základě dojednané ceny investice, ceny peněz, a klíč výpočtu bude zanesen v zákoně. Kdyby se do budoucna cena elektřiny vyvíjela tak, že bude dražší a dražší, tak na tom všichni spotřebitelé ušetří. To je velmi pravděpodobný scénář.

Kdyby to náhodou šlo opačně, což se nepředpokládá, je záklopka taková, že se to bude u zákazníků týkat extrémně nízkých částek v řádu desítek korun měsíčně od roku 2036. Abych to dokreslil: i kdyby došlo k nejhoršímu možnému scénáři ve smyslu poklesu ceny, stále to bude pro spotřebitele o řád levnější než dnešní doplatky za obnovitelné zdroje.

Kdy nový zákon vstoupí v platnost?

Zákon teď jde do Senátu, předpokládám, že tam vloží text, na kterém jsme se shodli. Pokud ano, tak ve Sněmovně by to už měla být formalita. Platnost zákona jsme i s ohledem na to, že rozhodné dny jsou buď 1. července, nebo

1. ledna, dali nakonec od 1. ledna 2022.

Ve Sněmovně zaznělo i to, že by cena bloku měla nakonec být 220 miliard korun, tedy mnohem víc než dříve deklarovaných 160 miliard. Je tomu skutečně tak?