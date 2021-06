Havlíček: Těžba černého uhlí na Karvinsku by mohla trvat déle

„V tuto chvíli to nevypadá, že by to bylo nějaké unáhlené nebo rychlé uzavírání, protože ekonomika začíná přát opět těžbě, cena uhlí jde nahoru. Takže rozhodně to nebude tak, jak se třeba anoncovalo v tomto roce. Bude to o něco později. Kdy to bude, bych v tuto chvíli nespekuloval. Je to pod Priskem, což je pod ministerstvem financí. Oni rozhodnou o další těžbě, ale vypadá to, že teď ještě nějakou dobu ta těžba bude,“ prohlásil vicepremiér.

Havlíček se také převlékl do hornického a sjel dolů do šachet, prý proto, aby se podíval, jak to v místech, kde těžba už skončila, nyní vypadá.

„Je to úžasné inženýrské dílo. Je pravda, že je to trošku o nostalgii, 170 let se tady těžilo, něco se vytvořilo. Uhlí nám tady tvořilo po staletí nebo minimálně desetiletí velmi stabilní zdroj vytápění i elektřiny. To všechno končí, ale něco končí, něco začíná,“ řekl ministr poté, co vyjel na povrch z téměř devítisetmetrové hloubky.

Ministr Karel Havlíček v Dole Darkov Foto: Pavel Karban, Právo

Se zástupci státního podniku Diamo, které utlumované doly přebralo od OKD, debatoval Havlíček i o pozdějším využití šachet.

„Jsou tady vizionářské projekty, že by se zde mohla udělat výzkumná centra, laboratoře. Já tomu fandím a pokud by se takový projekt dal dohromady, tak podle mě by se na to zdroje sehnat daly,“ řekl s tím, že na mysli má evropské zdroje.

Ministr Karel Havlíček navštívil Důl Darkov Foto: Pavel Karban, Právo

Podle ředitele odštěpného závodu Darkov Josefa Lazárka bude zajišťovací režim, likvidace hlavních důlních děl a zajištění důlních objektů trvat na uzavřených dolech ještě zhruba pět let.