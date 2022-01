Hanák: Ceny jako před covidem už nebudou

Firmy pořád testují. Zdravý zaměstnanec je to nejdůležitější na startu nového roku a nejinak tomu bude i v jeho průběhu. Není nic důležitějšího, než abychom zvládli omikron. Lékaři varují, že tu budou desítky tisíc nakažených za den. Může to být vážné.

WHO: Omikron je možná méně závažný, ale nikoli mírný

Vládu jsme upozornili, že potřebujeme, aby připravila krizové scénáře, jak postupovat, právě pro případ, že by v karanténě zůstalo příliš mnoho lidí. Samozřejmě je i na zaměstnavatelích, aby si stanovili vnitřní pravidla dle potřeb daného provozu a snažili se tak co nejvíce zamezit šíření nákazy.

Testování dvakrát týdně bude pro firmy výzva, zejména pro ty velké. Věříme ale, že to pomůže udržet epidemii pod kontrolou. Velký otazník ­ovšem je, co se bude dít, když někdo testování odmítne. Není k tomu žádná legislativa, o konkrétním nastavení pořád jednáme. Dle současných opatření musí v takovém případě zaměstnanec, který odmítl testování, nosit respirátor a dodržovat další opatření.

Zároveň by ale měl zaměstnavatel upravit pracoviště tak, aby zaměstnanec dodržoval dané rozestupy nebo aby se pracovníci mohli stravovat odděleně. To ale v praxi často neuděláte. Například výrobní linku nemůžete přepažit plexisklem nebo v ní nastavit větší rozestupy, stejně tak ze dne na den nepostavíte novou jídelnu pro netestované.

Situace je sice nepatrně lepší, ale předpokládáme, že s polovodiči a čipy bude problém minimálně ještě do poloviny letošního roku. Nové kapacity se stavějí, ale zklidnění situace očekáváme nejdříve v roce 2023.

Jsem přesvědčen, že část zdražování byla kvůli spekulacím na cenu. Druhou věcí je, že Evropa chtěla všechno levně z Asie. A uvědomila si, že řadu věcí nemá pod kontrolou. Bude se muset vzpamatovat. Je tu snaha o zajištění klíčových komponent. Například u Drážďan už vzniká nové Silicon Valley, už tam je asi 200 firem z oblasti IT.

Obecně ale k cenové úrovni: nečekejme, že se vrátíme k cenám před covidem. Nicméně v průmyslu celkově i nadále bude zásadní volný trh a světový obchod, nelze očekávat a není ani možné, že by se do Evropy přesunula zásadní část celosvětové výroby všech produktů. Firmy tak asi častěji budou více zohledňovat rizika a vážit nižší cenu levné produkce ve vzdálených zemích s benefity stabilnějších a bližších dodavatelů, například z Evropské unie.

Rychle rostoucí náklady podniky často nemohou přímo a ani rychle promítnout do cen už nasmlouvaných zakázek. Snižují tak svou ziskovost, tedy kolik peněz jim zbude z tržeb jako čistý zisk. Nůžky mezi cenami vstupů a cenami hotové produkce se pořád rozevírají.

Nová vláda by měla urychleně řešit vysokou cenu energie pro průmysl. Zatím žádné účinné opatření pro firmy nenavrhla.

Firmy s tím bojují osekáváním provozních nákladů, investicemi do úspor energie nebo investicemi do zvýšení produktivity práce pomocí digitálních technologií.