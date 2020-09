Firmy teď víc porušují zákoník práce

„Mezi nejčastější případy porušování zákoníku práce patří jednostranné snížení mzdy při nesplnění podmínek, které zákoník stanoví, propouštění z důvodu organizačních změn ne skutečných, ale fingovaných, a obcházení povinnosti projednávání s odborovou organizací, kde to zákoník vyžaduje,“ uvedla mluvčí ČMKOS Jana Kašparová.

Jiná zaměstnankyně Žďasu zase upozornila na to, že na počátku května museli všichni zaměstnanci podepsat snížení úvazku na 30 hodin týdně a tomu odpovídající snížení platu. „Bylo jednoznačně dáno, že kdo nepodepíše, bude propuštěn – dohodou,“ dodala.

„Bohužel někteří zaměstnavatelé se podobných kroků dopouštějí. Jejich návrh dohody pak může hraničit s vydíráním. Zaměstnanci by neměli být ovce a měli by trvat na svých právech. Pomoci by jim měl Státní úřad inspekce práce,“ řekl Právu k porušování zákoníku práce firmami právník Jan Dubenský.