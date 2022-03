Evropa hledá náhradu za ruský plyn

Evropa se už v prosinci stala největším světovým dovozcem LNG a zůstává jím do současnosti. Minulý pátek na summitu EU a USA americký prezident Joe Biden oznámil, že letos americký export LNG do Evropy vzroste o dalších 15 miliard kubíků, když loni dosáhl 22 miliard kubíků. Záměr zvýšit export ohlásila i Kanada. Takový nárůst dovozu je podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora realistický.

Možnost dovozu i z Chorvatska

„Evropské LNG terminály byly dlouhodobě kapacitně nevyužity a 15 miliard kubíků je možné absorbovat,“ řekl Právu Gavor. V Evropě jsou bezmála tři desítky LNG terminálů. Česku, jehož kabinet má ve vládním prohlášení i záměr získat podíl v některém terminálu, jsou podle Gavora nejblíže ty v polském Svinoústí a v Chorvatsku.

Od začátku provozu v roce 2016 bylo do Svinoústí dopraveno přes 17 miliard kubíků LNG, roční kapacita je nyní pět miliard kubíků a plánuje se její navýšení na osm miliard.

„S Polskem ale nejsme dobře propojeni. Chorvatský terminál na ostrově Krk by přes Maďarsko nebo Rakousko mohlo Česko využít. Nasmlouvat lze i cestu z Belgie nebo Nizozemska,“ dodal analytik.

Sousední Německo s výstavbou terminálů váhalo a spoléhalo se podle všeho na dopravu plynu plynovodem Nord Stream 2, který je sice dostavěn, ale po ruské invazi nedostal od německých úřadů licenci k zahájení provozu.

Podle webu S&P Global Market Intelligence v Německu nyní běží projekty stavby terminálu v Brunsbüttelu s roční kapacitou osm miliard kubíků a ve Stade s kapacitou 12 miliard kubíků. Oživit by se podle německého spolkového kancléře Olafa Scholze mohl i projekt plovoucího terminálu ve Wilhelmshavenu.

Podle listu The New York Times by ale výstavba dostatečného množství terminálů pro zásadní navýšení dodávek LNG jak v USA, tak v Evropě zabrala dva až pět let s tím, že jeden velký terminál vyjde asi na miliardu dolarů (22,4 miliardy korun).

Experti upozorňují, že zatímco ještě nedávno byla cena LNG výrazně vyšší než cena plynu proudícího do Evropy plynovody, teď se zejména kvůli válce situace obrátila, protože zemní plyn z Ruska násobně zdražil. Loni touto dobou se podle Gavora ceny plynu v Evropě pohybovaly mezi 20 až 30 eury za MWh, v současnosti stojí dodávka na příští rok kolem 80 eur. „Takže ceny jsou asi třikrát vyšší,“ dodal.

„Domnívám se, že cena LNG by vyšším dovozem výrazně klesla. Ve světě můžete koupit výrazně levnější zemní plyn než v Evropě. Průměrná únorová cena na americkém trhu byla 15 eur za MWh, a v Evropě to bylo kolem 80 eur. Pokud tento plyn dokážete zkapalnit, nasmlouváte si přepravu a dopravíte jej do Evropy, lze jej zde se ziskem prodat za cenu kolem 30 až 35 eur,“ řekl Právu odborník na elektroenergetiku Petr Čambala z poradenské společnosti EGÚ Brno.

Čambala odhadl, že LNG by mohl nahradit zhruba polovinu dodávek plynu z Ruska, nikoliv veškeré. Neznamenalo by to tedy nutně úměrné snížení cen pro spotřebitele.

S tím, že by se cena LNG dostala pod současnou evropskou cenu, ale souhlasí i Gavor. „Byla by však asi o pětinu vyšší, než byl předchozí dlouhodobý evropský průměr. Pokud navíc bude enormní poptávka po LNG z USA, poroste i jeho cena,“ upozornil.

Hlavní ekonom ČEZ Pavel Řežábek Právu sdělil, že v dlouhodobé perspektivě vycházejí náklady na LNG z USA na cenu kolem 20 až 25 eur za MWh. „Plyn v USA nyní stojí asi 15 eur za MWh. Dlouhodobý výhled je nižší, pohybuje se spíše kolem 10 až 13 eur za MWh. Transport z USA včetně zkapalnění stojí v normálních časech kolem šesti až sedmi eur za MWh, regasifikace potom kolem tří eur za MWh,“ vysvětlil.