Evidenci tržeb podporují dvě třetiny lidí

Další úlevou pro řadu živnostníků od května bude, že spolu s rozšířením EET vstoupí v účinnost novela zákona o DPH. Ta přesouvá do 10procentní sazby DPH například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby. Do nejnižší sazby ale budou spadat také opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby či točené pivo v restauracích. Díky snížení DPH zůstane podle Schillerové podnikatelům v kapse více peněz, protože to zpravidla nepromítnou do cen a tím se jim zvýší marže.