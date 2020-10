EU a covid: Unie má šanci ukázat svoji sílu. A nebo slabost

Na konci července tak z EU zamířil humanitární let do Jižního Súdánu s 41 tunami zdravotního materiálu. Celkem Komise zajistila 67 letů s více než 1110 tunami do 20 zemí se zranitelnými zdravotními systémy v Americe, Asii a Africe. Vedle toho EU do těchto zemí vyslala celkem 1700 zdravotníků a humanitárních pracovníků.