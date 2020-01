Cizinci si mzdy v Česku chválí

Je to dané tím, že se jedná hlavně o muže, kteří hojně pracují přes čas a mnohdy i na specializovaných místech, dodal statistik. Podle něho ale celkově každý druhý cizinec v ČR dělá v továrně, a to nejvíce (ze 30 procent) jako pomocný a nekvalifikovaný dělník.

„Pocházíme z Doněcka. Maminka už žije ve Švýcarsku, já s manželem v Praze. Je to krásné město plné možností. Je zde bezpečno a všeho dost,“ říká novopečená zubařka Valerie. Není jí ještě ani třicet let, nastoupila na polikliniku v Praze 6 a o pacienty rozhodně nouzi nemá. Její muž pracuje v informačních technologiích. Nejprve si pronajali byt na periferii, po dvou letech se přestěhovali do malého nájemního bytu za pražským Hradem.