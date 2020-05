Cigarety zdraží za tři roky od 12 do 21 korun

Přibližně o deset procent totiž stoupla spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, od letošního ledna. „Celkový dopad letošního zdražení je 13 korun na krabičku. Neprobíhalo to jednorázově, ceny se trochu zvedly ještě předtím. V únoru a březnu to byly 3 Kč na krabičku, teď v květnu a červnu to bude dalších 10 Kč. Nejlevnější krabička tak nyní bude stát 100 korun,“ uvedl Provazník.

Tabákové firmy ale jinak vítají, že budou o růstu daně vědět předem. „Je stanoven daňový kalendář, máme tak predikovatelné období. Pokud ale už letos zdražily cigarety o 13 korun, debatovali jsme s ministerstvem financí, zda by to nechtělo daňové prázdniny,“ doplnil Provazník.

To připouštějí i ekonomové, kteří další růst daní považují v této době za nešťastný. „Myslím, že další zdražování tabáku už je příliš, dokazuje to, že nyní nelze vyloučit, že kvůli opatřením pro boj s koronavirem porostou některé daně. A není rozumné zvyšovat daně, když Česká republika míří do recese. I tato daň může ochromit trh a vést k prohlubování černého trhu. Navýšení daní by mělo počkat do lepších časů,“ řekl Právu člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.