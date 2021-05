České dráhy se rozdělí na tři divize

V pondělí o tom vedení podniku jednalo s odbory. Ty jsou zatím ze záměru rozpačité. „Obáváme se, že by mohlo docházet k vyvedení majetku z Českých drah, ale zatím k tomu nemůžeme dát žádné oficiální stanovisko, protože zaměstnavatel nám nedal podklad, který by jasně dokazoval, že ta změna něco přinese,“ sdělil Právu předseda Svazu odborářů služeb a dopravy Jan Kadečka.

„Nelze přímo hovořit o divizionálním uspořádání. Spíše se jedná o ostřejší rozhraničení mezi úseky přímo zajišťující přepravu cestujících a kontakt s objednateli a těmi, co zajišťují ekonomiku, personálie a technické zabezpečení,“ podotkl šéf Odborového sdružení železničářů Vladislav Vokoun.

Jasný nesouhlas u odborů vyvolává vznik divize pro údržbu a opravárenství. Některá depa by totiž mohla nabízet pomoc konkurenci, řekl serveru Zdopravy.cz generální ředitel Ivan Bednárik, podle něhož je to výhodný obchod.

Spekuluje se, že by pro poskytování služeb jiným dopravcům mohla vzniknout dceřiná společnost. „Kategoricky to odmítnu. Všeobecně odmítáme, aby byly části závodů, které jsou produktivní a vydělávají, dávány do dceřiných společností a soukromého sektoru,“ uvedl Kadečka. Podobně tak Vokoun.