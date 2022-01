Ceny benzinu a nafty jdou nahoru

„V nejbližším týdnu by ceny pohonných hmot měly stoupnout o 20 a 30 haléřů a prudké zdražování bude pokračovat i na přelomu ledna a února. V polovině února by ceny pohonných hmot měly být až o 1,5 Kč vyšší proti současnosti,” řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda varuje, že by se cena benzinu mohla vyšplhat až ke 40 korunám za litr. „Cena benzinu se během první poloviny února vrátí nad 37 korun za litr a nafta nad 36 korun za litr. Dále pak hrozí prudké zdražení, neboť trh s ropou je přehřátý, ovšem nemusí jen tak vychladnout. Ještě do konce března tak ceny pohonných hmot v ČR mohou vystoupat až ke 40 korunám za litr,” uvedl Kovanda. I podle něj tlumí dopad vysokých cen ropy do cen pohonných hmot v ČR silný kurz koruny k dolaru, ale jen částečně.