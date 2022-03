Cena pšenice zdraží chleba a maso

„Příštích několik měsíců to bude dost strašné, minimálně do sklizně,“ řekl v České televizi k dalšímu očekávanému nárůstu cen. Doufá, že zemědělci osejí víc obilovin místo řepky a dalších plodin.

Podle Maiera ale pečivo nebude zdražovat úměrně vzrůstající ceně pšenice. „Mouka se podílí na ceně pečiva, třeba u chleba, zhruba ze čtvrtiny, takže to nebude tak dramatické, jak by to na první pohled mohlo vypadat. Chleba místo 30 korun (průměrná cena podle ČSÚ – pozn. red.) bude stát třeba 32 korun. K tomu ovšem pekárnám zdraží energie, to bude ceny šroubovat nahoru,“ poznamenal Maier.