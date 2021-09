Cena elektřiny na burze dramaticky roste. Odběratelům může zdražit o tisíce

„Už je to vidět. První oznámení konečných dodavatelů zákazníkům, že zdražují, již dorazily,“ konstatoval Jiří Gavor, analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Ale je to podle něj jen mírný začátek.

Sami dodavatelé elektřiny budoucí cenový vývoj většinou neupřesňují. „Jak se to promítne do koncových cen, je otázka na analytiky. Společnosti jako my nakupují pro své zákazníky ceny elektřiny dopředu, takže nemusíme krátkodobé nárůsty na burze promítat do koncových cen,“ uvedl Roman Gazdík z ČEZ. Současně však připustil, že se velkoobchodní ceny elektřiny drží vysoko už dlouho a stále rostou, takže se nakonec budou muset tyto nárůsty odrazit i v koncových cenách.