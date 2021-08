Čechy lákají nemovitosti v cizině

„V letošním roce zaznamenáváme boom zájmu o zahraniční nemovitosti obecně, tahounem jsou ale domy právě v zemi u Jadranu. Češi oceňují dobrou dojezdovou vzdálenost do Chorvatska i fakt, že místní jsou na Čechy zvyklí a cenové hladiny obou zemí si jsou podobné,“ uvedla Hana Kořínková z Sreality.cz.

Podle ní se také změnilo myšlení kupujících. Před pandemií mnoho klientů cestovalo do exotických destinací, nyní však volí „starou dobrou Evropu“ a pořizují si zde své vlastní druhé a někdy i první bydlení, kam se mohou s rodinou přesunout v případě možného lockdownu a pracovat online.

„Nárůst poptávky po zahraničních nemovitostech bych očekával. Zaprvé narostla možnost pracovat plně na dálku a pro velkou část z nás to může být příjemnější z teplejších krajin. A zadruhé roste i spekulativní poptávka po nemovitostech a trh s nimi je dostatečně otevřený, takže pokud Češi vidí příležitost k zisku ve Španělsku , kde nemovitosti rostou jedním z nejpomalejších temp v EU , může se jim vyplatit zaparkovat peníze tam, a ne doma,“ řekl Právu ekonom společnosti Roger Dominik Stroukal.

Výnosy spořicích účtů a standardních aktiv v tuzemsku jsou podle něj rekordně nízké. Investor by si podle něj měl ale zjistit co nejvíce informací o dané lokaci, kde nemovitost pořizuje, jinak jde do rizika.