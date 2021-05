Byty od roku 1998 zdražily víc než čtyřikrát

„Trh s bytovými nemovitostmi vznikal v České republice postupně od 90. let poté, co se vymanil z různých regulatorních omezení. Devadesátá léta byla obdobím zvýšené, zpočátku až pádivé inflace, a to samé platilo i pro ceny bytových nemovitostí. Pro jejich vývoj ale neexistuje žádná spolehlivá statistika,” uvedl ředitel odboru statistiky cen ČSÚ Jiří Mrázek. Data má podle něj ČSÚ až od roku 1998, kdy se růst cen bytů vlivem hospodářské recese zastavil.