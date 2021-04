Biden zvýší firmám daně a utuží kontrolu

Biden navrhl zvýšit daň pro firmy z 21 na 28 procent. Je to skokové navýšení, přesto to není takový rozdíl, jako když předchozí prezident Donald Trump firmám – i těm svým, jak poukazovali kritici – sazbu snížil o 14 procent.

Vyrovnáním na střed, jež má do federální pokladny za 15 let přinést navíc až 2,5 bilionu dolarů (55 bil. Kč), ale Bidenův záměr nekončí. Prezident chce také zavést novou minimální daň na globální zisky největších společností a přitvrdit vůči firmám přesouvajícím papírově své zisky do zahraničí.